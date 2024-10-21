Правительство области передало три новых УАЗа и груз стройматериалов владимирским бойцам. Материальная помощь направлена учебным воинским подразделениям, которые располагаются в регионе.

Правительство области передало три новых УАЗа и груз стройматериалов владимирским бойцам. Материальная помощь направлена учебным воинским подразделениям, которые располагаются в регионе. Павел Романов, начальник управления делами администрации губернатора Владимирской области Месяц не проходит, чтобы мы туда не отправляли караваны с грузом. И сам наш губернатор систематически выезжает в эти воинские подразделения, чтобы не понаслышке, а