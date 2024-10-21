Пожар в деревне Степаньково округа Муром произошел сегодня в полдень. Огонь вспыхнул в доме №14 на улице Первомайской. На место оперативно выехали спасатели. Как сообщили в МЧС, с пламенем

Пожар в деревне Степаньково округа Муром произошел сегодня в полдень. Огонь вспыхнул в доме №14 на улице Первомайской. На место оперативно выехали спасатели. Как сообщили в МЧС, с пламенем боролись 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительная площадь пожара – 150 квадратных метров. Никто не пострадал и не погиб. Причины возгорания устанавливаются. Прокомментируйте