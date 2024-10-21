Второй Всероссийский фестиваль «Киноперемена» вновь пройдет во Владимирской области. В нем будут участвовать такие звезды российского кино, как Максим Аверин, Анна Якунина, Елена Захарова,

Второй Всероссийский фестиваль «Киноперемена» вновь пройдет во Владимирской области. В нем будут участвовать такие звезды российского кино, как Максим Аверин, Анна Якунина, Елена Захарова, Катерина Шпица и другие. Мероприятия начнутся в грядущую среду, 23 октября, и закончатся в субботу, 26 октября, рассказали в пресс-службе правительства области. Как и в прошлом году, владимирцы (как взрослые, так