Сара жалуется маме:
- Мама, вы представляете, уже медовый месяц заканчивается, а Абрам меня ни разу не имел, прям и не знаю, что такое.
- Не может такого быть.
- Ну не верите, можете сегодня ближе к ночи проверить.
Дело ближе к ночи, мама на стреме, в замочную скважину видит такую картину: лежат Сара и Абрам, на кровати, включен торшер, Абрам в одной руке держит книгу, читает ее, другой рукой ласкает жену, шея, грудь, живот, дошел до "этого" места, ну мать засмущалась, и пошла спать. На следующее утро Сара:
- Мама, ну вы видели?
- Да все я видела, дочка, чего ты на своего мужа бочку катишь, такой нежный у тебя, ласковый.
- Да что вы видели мама?
Та ей рассказывает.
- Мама - так вы же самого главного не видели - он же обмакнет палец, перелистывает страницу и
еще анекдот!