19-летнюю девушку задержали.

18 октября на одной из улиц в Коврове обнаружили коробку, в которой лежало тело годовалого мальчика. В тот же день по подозрению в убийстве задержали мать ребенка. Что толкнуло 19-летнюю девушку на столь страшное преступление? Подробности — в материале .Заморила голодомСтрашную находку обнаружили в районе дома №52 на Восточной улице. На место выехали руководство и следователи местного управления, а также криминалисты регионального Следственного комитета. Ковровская городская контролировала процессуальные мероприятия.Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность погибшего ребенка.«В тот же день по подозрению в совершении преступления следователями в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержана мать ребенка — жительница Коврова 2005 года рождения. Последней предъявлено обвинение», — уточнили в Следственном управлении Владимирской области.Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего». По версии следствия, девушка бросила годовалого сына одного в квартире. Ребенок долгое время находился без еды и воды. Когда горе-мать вернулась, он уже умер. Местная жительница положила тело младенца в коробку, вынесла ее двор и прикрыла горой мусора.Вела асоциальный образ жизни?Мальчику в мае исполнился один год. По неофициальной информации, у девушки есть старший ребенок. Его воспитывает бабушка. Подозревая официально не замужем, она нигде не учится и не работает. Неизвестно, есть ли у нее сожитель.Девушка не состояла на учете профилактики. До задежания она якобы вела асоциальный образ жизни. В соцсетях появилась информация, что во время допроса ковровчанка улыбалась и объясняла свое отсутствие «желанием погулять».Пользователи в комментариях задаются вопросом: почему соседи слышали крики ребенка?«Не поверю, что соседи не слышали. В годик дети уже осознано кричат и маму зовут. Или когда она ушла малыша уже не было», — высказалась Елена П.«Очень жаль, что никто не смог помочь... Ни соседи, ни родственники этой девушки, ни друзья. Это очень страшно и в голове не укладывается, что никто ничего подозрительного не заметил. А девушкой должны заниматься соответствующие органы, в том числе проверить ее психическое здоровье», — считает Екатерина С.Жители считают, что за такие страдания малыша девушка должна понести максимально строгое наказание. В понедельник ей изберут меру пресечения.«Следователями проводятся допросы родственников и иных свидетелей, изучаются условия жизни и воспитания потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти», — добавили в СК.Мы следим за ходом расследования.