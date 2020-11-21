На завтрак у нас сегодня вареники, но такие, которые вы никогда не делали.

На завтрак у нас сегодня вареники, но такие, которые вы никогда не делали. В этом древнем блюде наши предки в качестве начинки использовали даже папоротник и редиску. А мы сегодня будем готовить вареники по суздальскому варианту.Еще Гоголь в своей повести "Вечера на хуторе близ Диканьки" описывал это блюдо - Вареники. Одно из любимых в украинской и русской кухнях. А пришло оно из Турции, только поменяло название. С непривычного для нас дюш-вар на более понятное вареники. Главное в них - это начинка. Вишня , творог , грибы , картошка, мясо - фаршировать их можно, чем угодно. В Суздале их готовят по-особенному : с огуречным вареньем. Но тесто обычное - мука, вода, соль.Дмитрий Бугорчиков, шеф-повар:- Берем муку подпыляем стол, нам с вами нужно раскатать тонкое тесто.При работе с такой начинкой есть особенности, рассказывает повар. Нужно откинуть всю лишнюю влагу, чтобы вареники не развалились, и начинка не выпала при варке. С помощью формы или простого стакана тесто нарезают на небольшие круги и начинают фаршировать. Начинки нужно немного, размещать ее лучше ближе к краю: так будет удобнее лепить вареник.Дмитрий Бугорчиков, шеф-повар:- Мы с начала заворачиваем край теста и начинаем зашивать края. Можно зашивать от середины если начинка не жидкая, то закрываем середину. Если жидкая то начинаем с краев, что бы она не протекла просто.Так чаще всего закрывают вареники, но иногда края украшают, или придают вареникам необычную форму. Кстати , их главное отличие от пельменей, в том, что начинка у вареников всегда готовая. Вареники можно приготовить и впрок, прОтивень при- пылить мукой и поставить вареники на сутки в заморозку. Тесто схватится, и при варке вареники не развалятся.Дмитрий Бугорчиков, шеф-повар:- Воду ее нужно будет немножко присолить.Так как тесто более мнение пресное, а начинка сладкая, что бы давала контраст вкус мы просаливаем воду и запускаем наши вареники в кипящую воду. Старайтесь делать по одному , что бы во время варки они просто не слипались.Варятся вареники 7-10 минут, их нужно помешивать, чтобы не прилипли ко дну кастрюли. Готовность проверяют просто, если край мягкий, значит, блюдо готово. Подают вареники со сливочным маслом и брусничным соусом, украшают сахарной пудрой. Приятного аппетита.Екатерина Таманова, Александр Чунаев . Вести Владимир.