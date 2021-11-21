На борьбу гололедицей было использовано почти 1,5 тысячи тонн пескосоляной смеси. На уборку снежных завалов мобилизовали 900 человек.

Во Владимирской области с 19 по 20 ноября уборкой снега региональных дорогах занимались 82 единицы техники. Среди них: комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и погрузчики. В субботу, 20 ноября, в расчистке было задействовано 214 единиц спецтехники.На борьбу гололедицей было использовано почти 1,5 тысячи тонн пескосоляной смеси. На уборку снежных завалов мобилизовали 900 человек.Как уточнили в Белом доме, безопасный проезд автомобилей обеспечен на всём протяжении сети региональных трасс.Ранее сообщалось, что утром 20 ноября в Гусь-Хрустальном районе микроавтобус «Фиат» угодил в кювет. Водитель не справился с управлением.