21 ноября глава Владимира провел первую планерку в администрации города. В ходе нее рассмотрели несколько вопросов. Наумов поставил в приоритет зимнюю уборку муниципалитетов. По его мнению,

21 ноября глава Владимира провел первую планерку в администрации города. В ходе нее рассмотрели несколько вопросов. Наумов поставил в приоритет зимнюю уборку муниципалитетов. По его мнению, «пескосоляную смесь и специальные реагенты положено заготавливать не позднее 1 октября». Важно отметить, что готовность к зимнему сезону теперь будут проверять не только по бумажным отчетам, но и с