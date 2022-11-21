По словам 74-летней жительницы Гусь-хрустального района, по телефону неизвестные сообщили ей, что...

По словам 74-летней жительницы Гусь-хрустального района, по телефону неизвестные сообщили ей, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы ее не привлекли к ответственности, аферист потребовал деньги.Потерпевшая передала 132 тысячи рублей курьеру, а только после этого узнала, что в ДТП из родственников никто не попадал и обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных работ, сотрудники полиции выяснили личность курьера.Им оказался 24- летний житель Ижевска. Он был задержан и доставлен во Владимирскую область. По его словам, он выполнял работу, предложившую неизвестные и действовал по их указаниям. Похищенные деньги перевел на их счета, сообщает пресс-служба УМВД во Владимирской области.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело.Афериста взяли под стражу.Фото: https://www.pxfuel.com/