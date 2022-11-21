Женщину развели на 132 тысячи рублей.

Задержан курьер телефонных мошенников, обманувший пенсионерку из Гусь-Хрустального. Женщину развели на 132 тысячи рублей.Очередной жертвой аферистов стала 74-летняя жительница Гусь-Хрустального района. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что дочь стала виновницей ДТП. Мужчина стал вымогать взятку за отказ в возбуждении уголовного дела. Прибывшему курьеру бабушка передала 132 тысячи рублей. После этого она позвонила родным и выяснила, что никто из них в аварию не попадал.Полицейские установили, что за деньгами приезжал 24-летний житель Ижевска.«По словам задержанного, он действовал по указанию неизвестных, предложивших ему работу. Похищенные деньги он перевёл на переданные ему счета», - рассказали в УМВД по Владимирской области.В МВД завели уголовное дело. Фигурант арестован.Добавим, что в ноябре в полицию уже поступило более 80 заявлений о хищении денег мошенническим путём.