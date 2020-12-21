На новом маршруте будут работать автобусы большого класса. Интервал движения в часы пик составит 8-9 мин.

«Владимирпассажиртранс» с 21 декабря начинает регулярные перевозки по автобусному маршруту № 33С:«Пиганово - Институт защиты животных — ул. Родниковая — ул. Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина — ул. Пугачёва — пл. Победы - «Руслан и Людмила» - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота — ул. Спасская — ул. Гагарина — ул. Гороховая - Октябрьский пр-кт - пл.Ленина - Владимирский государственный университет - ул.Гастелло - ул.Белоконской - Марьинка - Педагогический институт — ул. Красноармейская - Черёмушки — ул. Чайковского — пл. Победы — ул. Пугачёва - пр-кт Ленина - Московское шоссе - Юрьевец - Институтский городок — ул. Михалькова - ул.Родниковая - Институт защиты животных — Пиганово».На новом маршруте будут работать автобусы большого класса. Согласно утвержденному расписанию, начало движения автобусов с остановки «Пиганово» - в 06-00 час. Окончание движения (прибытие на остановку «Пиганово») - в 23-35 час.Интервал движения в часы пик составит 8-9 мин.