По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Камешковском районе автомобиль медиков попал в аварию. По предварительной информации пресс-службы областного УМВД, около пяти часов вечера рядом с поселком Пенкино в реанимобиль врезалась «ГАЗель».В ДТП пострадали три медицинских работника и водитель «ГАЗели». По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация уточняется.(Фото: «PRO Транспорт» Владимир News)