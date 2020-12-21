На улице Мира, Верхней и Нижней Дуброве, проспекте Строителей и в Юрьевце павильоны подвергаются актам вандализма почти ежедневно.

Трижды в неделю специалисты «Russ Outdoor» проводят мониторинг остановочных павильонов во Владимире. В 2020 году в областном центре хулиганы разбили 15 стёкол. Было заведено несколько уголовных дел. Ряд злоумышленников привлечён к административной ответственности.В Федеральном операторе по наружной рекламе отмечают, что повреждённые элементы конструкции оперативно заменяются. В текущем году случаев вандализма и несанкционированной расклейки объявлений стало меньше. Они носят сезонный характер. Большая часть наружной рекламы появляется с марта по сентябрь.Основной бич – надписи на павильонах. Дело в том, что нередко «наскальная живопись» содержит рекламу наркотиков. На улице Мира, Верхней и Нижней Дуброве, проспекте Строителей и в Юрьевце рисуют почти ежедневно.Напоминаем, что порча имущества в общественных местах грозит штрафом - до 40 000 рублей. Санкция может быть заменена обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными - до 1 года, а также арестом на 3 месяца.