Владислав Леонидович будет курировать экономическую сферу.

Владислав Попов назначен замглавы мэрии Владимира. Владислав Леонидович будет курировать экономическую сферу.«Наш коллега приступит к своим обязанностям с 22 декабря. Сегодня он заканчивает работу в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, где занимал пост замдиректора», - уточнил глава города Дмитрий Наумов.Владислав Попов родился в Кировской области. Окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию. В 33-ем регионе чиновник работал на заводе «Кольчугцветмет», в компании «Чистая вода» и «Владимирводоканале».