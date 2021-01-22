Поликлиники региона получат новые автомобили. Медучреждениям передадут всего 28 машин – 19 полноприводных автомобилей “Нива” и 9 “УАЗ Патриот”. Новый транспорт предназначен для

Поликлиники региона получат новые автомобили. Медучреждениям передадут всего 28 машин – 19 полноприводных автомобилей “Нива” и 9 “УАЗ Патриот”. Новый транспорт предназначен для поликлиник в сёлах и малых городах. Автомобили медучреждения получат 25 января. Транспорт закуплен по федеральной целевой программе.