У них были поддельные печати на документах.

У них были поддельные печати на документах.Пресечена противоправная деятельность пятерых уроженцев центрально-азиатских республик, причастных к использованию заведомо подложных документов, в целях фиктивной легализации на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской областиПо версии следствия, они при подаче заявления об оформлении патента в УМВД России по Владимирской области предъявили фиктивные миграционные карты, в которых оттиск "дата штампа" о пересечении Государственной границы России являлся поддельным.Установлено, что они осознанно, в нарушение оформили на своё имя фиктивные миграционные карты с поддельным оттиском даташтампа о пересечении Государственной границы России.В итоге, на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по г.Владимиру в отношении злоумышленников возбуждено 5 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК России.