Наркотические средства фигурант хранил в дачном доме.

В декабре прошлого года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что 42-летний житель города Гусь-Хрустальный может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проведении оперативных мероприятий информация получила свое подтверждение.В дачном доме фигуранта, расположенном в Гусь-Хрустальном районе, оперативники обнаружили и изъяли марихуану, массой 850,6 грамма.В дальнейшем по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли аналогичное наркотическое средство, массой 30,1 грамма.Как установили оперативники, подозреваемый вырастил коноплю на своем приусадебном участке, после чего высушил, измельчил и хранил для личного потребления.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 42-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.