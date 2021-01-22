Наркотические средства фигурант хранил в дачном доме.
В декабре прошлого года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что 42-летний житель города Гусь-Хрустальный может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проведении оперативных мероприятий информация получила свое подтверждение.
В дачном доме фигуранта, расположенном в Гусь-Хрустальном районе, оперативники обнаружили и изъяли марихуану, массой 850,6 грамма.
В дальнейшем по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли аналогичное наркотическое средство, массой 30,1 грамма.
Как установили оперативники, подозреваемый вырастил коноплю на своем приусадебном участке, после чего высушил, измельчил и хранил для личного потребления.
В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 42-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.