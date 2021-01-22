33 регион получит второй транш на строительство Рпенского проезда во Владимире. В рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” из федерального бюджета

33 регион получит второй транш на строительство Рпенского проезда во Владимире. В рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” из федерального бюджета выделяется 200 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный аккаунт национального проекта в соцсетях. Напомним, в 2020-м году регион получил 500 миллионов рублей, в этом году общая сумма, которую получит Владимирская область составит 800