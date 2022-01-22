Подрядчик уже залил более 600 кубометров бетона для фундамента.

Строительство ковид-госпиталя во Владимире обойдётся в три миллиарда рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделят более миллиарда. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.Остальная финансовая нагрузка ляжет на бюджет Владимирской области. В планах властей сдать объект в 2022 году.Возведением объекта занимается компания, которая строила инфекционный корпус в Курске.«Вчера был на месте. Подрядчик уже залил более 600 кубометров бетона для фундамента. Работы ведутся по графику», - добавил глава региона.Напомним, что вместимость нового ковидария, который строят вблизи ОКБ, составит 232 места с возможностью увеличения до 500. По нормам, возведение четырёхэтажной больницы должно продлиться не менее 15 месяцев. Однако Александр Авдеев поставил задачу управиться за 7-10 месяцев.