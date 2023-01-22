Картина Итальянки из муромского музея будет представлена в Музее русского...

Картина "Итальянки" из муромского музея будет представлена в Музее русского импрессионизма.Муромский музей вновь примет участие в межмузейном выставочном проекте. Как сообщается на сайте учреждения, на этот раз для экспонирования на выставке «Пенсионерские поездки» в Музее русского импрессионизма (г. Москва) музей предоставляет картину известного муромского художника Ивана Семеновича Куликова под названием «Итальянки». Особого внимания заслуживает тот факт, что данная работа будет экспонироваться впервые.Картина «Итальянки» была написана И. С. Куликовым во время его заграничной поездки в качестве пенсионера Академии Художеств. Эта картина отличается от других известных работ И. С. Куликова своей уникальной темой, не характерной для творчества этого художника. Она существенно выделяется на фоне небольших набросков и эскизов, созданных И. С. Куликовым в период заграничного путешествия, и занимает ведущее место в «европейском» периоде творчества художника.Фото: официальный сайт Муромского историко-художественного музея