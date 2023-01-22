На личный прием к судебным приставам жители Владимирской области теперь смогут записаться через...

На личный прием к судебным приставам жители Владимирской области теперь смогут записаться через сайт ведомства. Личный прием граждан проводится по вторникам с 9:00 до 13:00 и по четвергам с 13:45 до 18:00.Записаться на личный прием можно с помощью сервиса «Запись на прием» , который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ЕСИА лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.Жители региона, столкнувшиеся с трудностями при заполнении формы предварительной записи на официальном сайте, могут обратиться за справочной информацией в Центр информирования граждан по телефону: (4922) 40-17-17.Фото pxfuel.com