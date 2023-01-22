В Музее советского детства во Владимире воссоздали опорный пункт советской милиции. Его создали...

В "Музее советского детства" во Владимире воссоздали опорный пункт советской милиции. Его создали участники военно-исторического клуба «Владимирская милиция», который работает со среды по воскресенье в Центральном парке Владимира.Посетители могут посмотреть представленные экспонаты и попробовать свои силы в сборке-разборке настоящего пистолета и автомата.В прошлом году музей получил областной грант и пополнил экспозицию. Все можно потрогать, изучить и сфотографировать.В экспозиции представлены советские игрушки, детские книги, старые фотографии и предметы быта эпохи СССР. Советские игровые автоматы находятся в рабочем состоянии!Музей постоянно пополняется находками из прошлого. Каждый может внести свой вклад в Музей советского детства.Фото: официальный сайт «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира»