Пример участникам подавал чемпион Европы и России по биатлону Алексей Слепов

Большой зимний праздник. В эти выходные в парке «Дружба» во Владимире прошла традиционная «Лыжня России».Для Леонида Лаженцева эта «Лыжня России» - юбилейная. Он участвовал в самой первой - 15 лет назад. На лыжах уже полвека. Сейчас дистанция «тренировочная», по собственному определению, «для здоровья» - 1 километр. Леонид Сергевич вспоминает первую «Лыжню России» - в 2006 году.Леонид Лаженцев, участник «Лыжни России»: «Участников нынче мало. В прошлые года было вообще невозможно - по лыжам друг у друга ходили. А нынче свободно. Мало участников. Из-за погоды, наверное».А Полина - одна из самых юных участниц зимнего забега. Ей 10 лет, и для нее это первая Лыжня России. И она уже знает, что придти к финишу первой - не главное.Полина, участница «Лыжни России»: «Хотела пожелать, чтобы не расстраивались, если приедут не первыми. И чтобы были веселыми».А вот Иван Чернышев победитель на пятикилометровой дистанции с самого начала был настроен на первое место.Иван Чернышев, участник «Лыжни России»: «У меня сегодня у отца День рождения. Хотел его поздравить. Вот, получилось. С Днем рождения, пап!»Пример участникам подает чемпион Европы и России по биатлону Алексей Слепов. Для него эта лыжня - повод встретится с друзьям и коллегами.Алексей Слепов, чемпион Европы по биатлону: «Мне очень понравилось, как подготовили трассу. Сколько пришло ребят, девчат, и вообще любителей здорового образа жизни. На самом деле я рад, что люди не сидят на диванах, а катаются на лыжах, бегают».В этом году из-за сильного снегопада, «Лыжню России» пришлось на неделю перенести. А из-за пандемии еще и отказаться от поддержки болельщиков, полевой кухни и традиционного концерта. Но все же, по словам организаторов, три тысячи участников вышли на трассу.Олег Медведев, исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации г.Владимира: «И мальчиков достаточно, и девочек. И мужчин и женщин. Потому что горожане, на самом деле, очень любят эти соревнования и с удовольствием на них приходят».Ни пандемия, ни зимние холода любителям спорта не помеха. И «Лыжня России 2021» это доказала.Анастасия Сахарова. Любовь Истратова. Семен Карпов«Вести-Владимир»