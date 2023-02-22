Во Владимирской области многодетный отец сбывал фальшивые купюры. Александровский городской суд...

Во Владимирской области многодетный отец сбывал фальшивые купюры.Александровский городской суд установил, что в прошлом сентябре прошлого года житель Ставропольского края сбыл 4 подделки по 5 000 рублей.Суд учел, что виновный на иждивении имеет пятерых детей, а также признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию, возмещение вреда.Он получил 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en