Во Владимирской области многодетный отец сбывал фальшивые купюры.
Александровский городской суд...
Во Владимирской области многодетный отец сбывал фальшивые купюры.
Александровский городской суд установил, что в прошлом сентябре прошлого года житель Ставропольского края сбыл 4 подделки по 5 000 рублей.
Суд учел, что виновный на иждивении имеет пятерых детей, а также признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию, возмещение вреда.
Он получил 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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