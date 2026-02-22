Каждый шестой мужчина во Владимирской области мечтает получить на 23 февраля деньги. Однако реальность, как обычно, расходится с ожиданиями: большинство в итоге получают носки и парфюм. К
Каждый шестой мужчина во Владимирской области мечтает получить на 23 февраля деньги. Однако реальность, как обычно, расходится с ожиданиями: большинство в итоге получают носки и парфюм. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, опросившие экономически активных мужчин Владимирской области. Самым желанным подарком для мужчин остаются деньги – их назвали 17% опрошенных. Особенно популярен этот вариант