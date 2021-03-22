Работа с электронными листками нетрудоспособности - это выгодно, удобно, надежно и позволяет значительно экономить время.
Организации и предприятия уже не первый год работают с электронными листками нетрудоспособности, только во Владимирской области их уже
выдано более 440 тысяч. Руководители предприятий Владимирской области отмечают, что работа с электронными листками нетрудоспособности - это
выгодно, удобно, надежно и позволяет значительно экономить время. Практически все медицинские организации Владимирской области уже
подключились к этой системе и выдают электронные больничные. Узнать, как начать работу с электронными листками нетрудоспособности
работодатель может на сайте .
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