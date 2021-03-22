Сейчас заведение закрыто на плановый ремонт.

Во Владимире кафе «Блинчики» на Спасском холме закрылось на ремонт.В мэрии областного центра уверены, что заведение должно открыть большой туристический сезон 2021 года с фирменным меню. В его основу лягут блины, при чём не только дрожжевые, а также вишнёвый сбитень или безалкогольный пунш собстенного производства.В пресс-службе горадминистрации также отмечают, что пришло время обновить интерьер и сантехнику, так как последний раз ремонт в здании проводился в 2015 году.Ожидается, что уже в апреле новое старое кафе откроет двери для посетителей.