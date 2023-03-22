Факт констатировал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который выступил на заседании коллегии регионального минздрава.

Продолжительность жизни во Владимирской области ниже среднероссийского уровня. Факт констатировал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который выступил на заседании коллегии регионального минздрава.В целом по стране показатель составляет 73 года, а в нашей области - чуть выше 70 лет. Ниже среднероссийских данных также оказалась удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.В своих докладах руководители владимирской медицины рассказали, что в 2022 году построены 12 медучреждений: детская поликлиника в Юрьев-Польском, ФАПы и амбулатории в Камешковском, Ковровском, Меленковском, Юрьев-Польском, Киржачском и Судогодском районах. Ещё 25 объектов - капитально отремонтированы: ОДКБ, поликлиники во Владимире, Петушках, Муроме, Киржаче, Суздале, ФАПы в Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Юрьев-Польском и Собинском районах. Введены в эксплуатацию 649 единиц медоборудования, закуплено 117 машин. Санавиация совершила 87 вылетов.Чиновники обсудили варианты решения проблемы с кадровым дефицитом. Для сохранения коллективов и привлечения новых специалистов внедрён комплекс мер социальной поддержки. Особая ставка — на филиал ПИМУ, который«Важно преодолеть недоверие населения, повернуться к людям лицом, сделать систему действительно пациентоориентированной», - резюмировал Александр Авдеев.В конце мероприятия медработникам вручили ведомственные награды.