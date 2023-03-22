Жительница Владимира обнаружила в подъезде неожиданную находку. Прямо возле ее двери выросли настоящие грибы. Вот эти грибы выросли в преддверии восьмого марта. Это, кстати, уже второй сбор,

Жительница Владимира обнаружила в подъезде неожиданную находку. Прямо возле ее двери выросли настоящие грибы. Вот эти грибы выросли в преддверии восьмого марта. Это, кстати, уже второй сбор, первый у меня детишки сорвали. Много чего видела, но чтобы грибы по стенам росли на бетоне – впервые. Грибы выросли от постоянной сырости. С крыши каждый год течет