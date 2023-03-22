В первый день турнира воспитанницы владимирской школы № 5 по художественной гимнастике собрали полный комплект медалей. В командных соревнованиях по программам второго и третьего разрядов

В первый день турнира воспитанницы владимирской школы № 5 по художественной гимнастике собрали полный комплект медалей. В командных соревнованиях по программам второго и третьего разрядов девочки завоевали 1, 2 и 3 места. В соревнованиях принимают участие почти полтысячи спортсменок из 30 регионов России. Фото администрация г. Владимира Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!