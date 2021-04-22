Необходимо как можно быстрее принять 10 первоочередных законов для начала реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они касаются поддержки регионов, реализации инвестпроектов, экологии и оплаты больничного листа по уходу за ребенком, уточнил председатель ГД.

Необходимо как можно быстрее принять 10 первоочередных законов для начала реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они касаются поддержки регионов, реализации инвестпроектов, экологии и оплаты больничного листа по уходу за ребенком, уточнил председатель ГД.Необходимо принять эти законы, чтобы озвученные президентом нормы заработали уже с июля, отметил Володин. По его словам, депутаты должны совместно работать над этими вопросами с правительством и регионами.«Времени остается очень мало. В этой связи все председатели комитетов понимают свою ответственность», — сказал председатель ГД.Он отметил, что инициативы президента расширяют возможности регионов для привлечения инвестиций и формирования деловой среды. Володин напомнил о предложении главы государства заместить коммерческие долги бюджетными со сроком погашения до 2029 года.Это разгрузит регионы, сэкономит миллиарды на выплатах по банковским кредитам, уверен спикер. На реализацию президентских инициатив потребуется около 400 миллиардов рублей, уточнил Володин.«Речь в том числе идет и о реструктуризации бюджетных кредитов, и о переводе коммерческих кредитов в бюджетные — это все тоже средства. Поэтому просчитать их можно будет после того, когда начнется отработка каждого поручения", – добавил он.Владимир Путин 21 апреля выступил с ежегодным Федеральному собранию. В зале присутствовали спикеры обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов, волонтеры и общественные деятели.