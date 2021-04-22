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<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2021-nepotushennaya-sigareta-mogla-stat-prichinoj-pozhara-v-gus-xrustalnom-na-kotorom-pogib-muzhchina.html" target="_blank">Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара в Гусь-Хрустальном, на котором погиб мужчина</a> - В МЧС рассказали о причинах смертельного пожара в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района 21 апреля. Напомним, около полудня там сгорел жилой дом. О пожаре в МЧС сообщили слишком поздно