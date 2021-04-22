Региональный Следком завел на 19-летнего жителя Гусь-Хрустального района уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы. Как считает следствие, 12 апреля 2021 года молодой человек

Региональный Следком завел на 19-летнего жителя Гусь-Хрустального района уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы. Как считает следствие, 12 апреля 2021 года молодой человек лично под роспись получил повестку в военкомат 20 апреля. Законных оснований для освобождения от армии у него нет, врачебная комиссия признала его годным к службе, уточняет Следком. Но вместо военкомата