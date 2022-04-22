Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 22 апреля на территории региона подтоплены 4 участка дороги и 38 приусадебных участков. В настоящее время происходит

Во Владимирской области продолжается весеннее половодье. По состоянию на 22 апреля на территории региона подтоплены 4 участка дороги и 38 приусадебных участков. В настоящее время происходит снижение уровней воды на малых реках и рост на крупных. Например, за сутки на реке Серая уровень воды опустился на 16 см. На Клязьме за сутки уровень воды вырос