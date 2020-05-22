22.05.2020

2020-05-22 17:35:03

Отопительный сезон во Владимирской области прошел без серьезных аварий

21 мая врио заместителя Губернатора Роман Годунин провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по итогам прохождения отопительного периода 2019/2020 годов, который во Владимирской области полностью завершился 11 мая. Последними тепло перестали подавать в дома Вязниковского района.

«Этот отопительный сезон прошёл в регионе без чрезвычайных ситуаций и крупных аварий. Было несколько инцидентов в Коврове, Кольчугино и Гусь-Хрустальном районе, но подача тепла была восстановлена в самые кратчайшие сроки. Наиболее серьёзное технологическое нарушение отмечено в начале февраля на магистральных тепловых сетях во Владимире, при этом ремонтно-восстановительные работы были выполнены в нормативные сроки без отключения потребителей, – отметила директор Департамента ЖКХ Елена Семёнова. – Этот случай дал нам возможность оценить степень слаженности взаимодействия различных структур при возникновении подобных ситуаций. В ходе подготовки к следующему отопительному сезону всем муниципальным образованиям рекомендуем провести на своих территориях тренировки по реагированию в таких случаях».

Обеспечение потребителей региона теплом осуществлялось в течение всего отопительного периода в полном объёме, чрезвычайных ситуаций на коммунальных объектах не допущено. О качественном предоставлении услуг теплоснабжения свидетельствует и постоянное снижение количества обращений, поступающих в администрацию Владимирской области от жителей. Так, в начале отопительного сезона 2019/2020 годов поступило не более 100 обращений, тогда как в начале предыдущего отопительного периода их было более 160. Эти показатели подтверждают высокое качество работ, выполненных в подготовительный период. Практически отсутствовали обращения граждан из следующих муниципальных образований: ЗАТО г. Радужный, Гороховецкий, Камешковский и Судогодский районы.

Кроме того, в течение всего отопительного периода на особом контроле областной администрации находилась работа котельной Киржачского инструментального завода. В феврале в результате неоднократных остановок её работы были снижены параметры теплоносителя у потребителей, в том числе у потребителей социальной сферы. В предстоящем отопительном периоде обеспечивать потребителей тепловой энергией будет вновь построенная модульная газовая котельная.

В 2020 году из областного бюджета выделено 538,96 млн рублей на реализацию государственных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры и энергосбережению. На эти средства запланированы строительство и модернизация 7 котельных, 5 объектов водоснабжения и водоотведения, 39,35 км сетей водоснабжения и водоотведения и 1,82 км сетей теплоснабжения, также планируется заменить 2,2 тыс. светильников на светодиодные.

Кроме того, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется путём реализации инвестиционных программ. В текущем году в регионе действует 64 программы с объёмом инвестиций 3 млрд 291,1 млн рублей. За счёт этих средств должно быть построено и модернизировано 10 котельных, построено и реконструировано 16,7 км сетей водоснабжения, 7,1 км сетей водоотведения, 21,5 км сетей теплоснабжения, около 706 км линий электропередач и 159 трансформаторных подстанций.

«Сложившаяся в настоящее время эпидситуация не должна влиять на качество подготовки к предстоящему отопительному сезону. Все её процессы будут жёстко контролироваться, особенно это касается процедуры получения муниципалитетами паспортов готовности. Напомню, что в прошлом сезоне их получили только 18 муниципальных образований, и в этом году ждём более ответственного отношения к этому вопросу», – отметил Роман Годунин.