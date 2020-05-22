Выплаты положены специалистам, готовым отработать в сельских медицинских учреждениях не менее 5 лет

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил перечень населённых пунктов, при переезде на работу в которые медики получат компенсационные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.В список вошли 49 населённых пунктов Петушинского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Муромского, Ковровского, Селивановского, Собинского и Судогодского района. Труднодоступность территорий объясняется удалённостью ФАПа или амбулатории от основной больницы на 10 или более километров.Выплаты в размере 1,5 млн рублей врачам и 750 тысяч рублей - фельдшерам положены специалистам, готовым отработать в сельских медицинских учреждениях не менее 5 лет.