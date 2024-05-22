Аэродрому Павловское в Суздальском районе грозит закрытие Аэродрому в Павловском, похоже, грозит...

Аэродрому Павловское в Суздальском районе грозит закрытиеАэродрому в Павловском, похоже, грозит закрытие. В межрегиональном управлении Ространснадзора опубликовали результаты вчерашней проверки.Выявлены нарушения авиационных правил и требований к посадочным площадкам, возбуждены административные расследования. Кроме того введены запреты на эксплуатацию трех самолетов, которые не соответствуют требованиям воздушного законодательства.Поводом для очередной проверки стало крушение легкомоторного самодельного самолета, в результате которого погиб пилот.Как рассказывают очевидцы, 62-ухлетний летчик-конструктор Игорь Буевич проводил наземные испытания новой модификации воздушного судна. Во время так называемой "пробежки" самолет подхватило ветром, он набрал высоту, но сорвался в штопор и рухнул в поле.Расследованием инцидента занимается транспортный Следком.