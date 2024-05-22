Камешковский суд арестовал предполагаемого убийцу тридцатилетней девушки из Суздальского...

Камешковский суд арестовал предполагаемого убийцу тридцатилетней девушки из Суздальского районаОна пропала в начале мая, две недели ее безуспешно разыскивали волонтеры "ЛизаАлерт". Позже ее тело обнаружили в лесу. Место следователям показал сам обвиняемый.- Метров 150-200 вглубь леса, там под корневищем дерева.Жителя Ленинградской области задержали в поселке, где он прописан. Следователям мужчина рассказал, что в 33 регион приехал на заработки, строил дом. Со своей жертвой он познакомился накануне убийства. Они вместе распивали спиртное, потом поссорились. Обвиняемый вызвался проводить девушку домой, по дороге завел в лес и зарезал.Тело закопал в лесу, грязную одежду сжег, улики и орудие убийства - нож - выбросил. Вскоре родственники погибшей обратились в полицию, правоохранители быстро вышли на след фигуранта.В Следкоме отмечают, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Судом по ходатайству следователя СУ мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.