В Суздале перед судом предстанет женщина, избившая двоих мужчин сковородой и табуреткой Вечером 19...

В Суздале перед судом предстанет женщина, избившая двоих мужчин сковородой и табуреткойВечером 19 декабря 2023 года обвиняемая, возвращаясь домой, встретила двоих знакомых, которые распивали спиртное в подъезде её дома. Женщина присоединилась к компании, а позже они «перебрались» в одну из квартир этого же дома.Затем между фигуранткой и одним из мужчин произошел конфликт. Она была уверена, что он не отдал ей сдачу на приобретенный за ее деньги алкоголь.Впав в ярость, она взяла сковороду и ударила ею по голове жертвы. Когда потерпевший упал, она повторила атаку.Второй приятель попытался вступиться за жертву. Но фигурантка взяла деревянный табурет и дважды ударила им в грудь заступника. В результате избиения последний получил закрытый перелом ребра с осложнениями.Как итог, - утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летней жительницы Суздальского района.«Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прокурором в суд направлен иск о взыскании с обвиняемой в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования денежных средств, затраченных на лечение второго потерпевшего.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений