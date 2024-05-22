Суд признал жителя Вязниковского района виновным в убийстве знакомого.

Суд признал жителя Вязниковского района виновным в убийстве знакомого. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в январе текущего года. К осуждённому домой пришёл приятель, чтобы помириться. Молодые люди выпили, и гость начал проявлять агрессию. Хозяин жилища схватил нож и много раз ударил собутыльника. Потерпевший получил тяжёлые раны и умер.Суд приговорил вязниковца к 8 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.