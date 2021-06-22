Во Владимирской области освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде. По итогам проверок сотрудников МЧС пляжи готовы к использованию: на них имеется необходимое оборудование,

Во Владимирской области освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде. По итогам проверок сотрудников МЧС пляжи готовы к использованию: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами, и данные объекты соответствуют всем требованиям безопасности. Во Владимире проверку прошли четыре пляжа: на Семязине, Глубоком, Содышке и Клязьме. Но это не значит, что купание на данных