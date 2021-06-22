Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам во Владимирской области освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде.

Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам во Владимирской области освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде.По итогам проверок пляжи готовы к использованию: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами и данные объекты соответствуют всем требованиям безопасности.Решение о вводе пляжа в эксплуатацию принимается собственником конкретного места массового отдыха на воде – муниципальным образованием или частным лицом.Тем временем в регионе установилась жаркая погода, и горожане потянулись к воде. К сожалению, несоблюдение элементарных правил безопасности и рекомендаций по купанию привело к тому, что только за воскресенье в области произошло четыре несчастных случая.Напомним, что при купании в запрещённых местах на граждан может быть выписан штраф в размере от 800 до 4000 рублей.Представитель УМВД напомнил, что за распитие спиртных напитков и нарушение общественного порядка на пляже предусмотрена административная ответственность.Заведующий отделением наркологического диспансера объяснил, что употребление алкоголя в сочетании с жарой и купанием крайне негативно сказывается на организме. От резкого перепада температур учащается сердцебиение и человек может погибнуть не только по причине утопления, но и по причине нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Действие алкоголя понижает бдительность, что крайне опасно при купании.Фото