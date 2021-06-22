На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 июня лабораторно подтвержден 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 июня лабораторно подтвержден 101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 - во Владимире13 - в Гусь-Хрустальном районе12 - в Муромском районе4 - в Юрьев-Польском районе7 - в Петушинском районе6 - в Александровском районе7 - в Ковровском районе5 - в Камешковском районе3 - в Киржачском районе2 - в Кольчугинском районе4 - в Вязниковском районе3 - в Меленковском районе3 - в Суздальском районе4 - в Собинском районе3 - в Судогодском районе2 - в Селивановском районе2 - в Гороховецком районе2 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 787 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).