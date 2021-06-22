Из них на потребительские цели – 82 млрд рублей.

На 1 мая 2021 года жители Владимирской области получили кредитов на 149 млрд рублей. Из них на потребительские нужды – 82 млрд рублей.Как рассказали в отделении Владимир Банка России, объём взятой ипотеки вырос до 67 млрд рублей. Сумма выданных займов на жильё за первые месяцы текущего года выросла на 72,5%, а количество на 45% и составило более 5200 договоров.Во владимирском отделении Центробанка с 1 июля этого года повысят коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам.«Банки сформируют больше резервов и ужесточат условия выдачи. Для расчёта будет использоваться показатель долговой нагрузки. Если на выплаты у владимирца уходит от 40 до 50% доходов, то такой уровень считается высоким. При этом даже 30% может считаться непосильной ношей», - пояснили во Владимир Банке России.Интересно, что средний размер кредита в регионе составляет 2,2 млн рублей. Объём просроченных платежей не превышает 1%.