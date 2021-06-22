Бывшего заместителя старшего судебного пристава по Вязниковскому району обвиняют в халатности. По данным прокуратуры, женщина работала заместителем начальника районного отдела судебных

Бывшего заместителя старшего судебного пристава по Вязниковскому району обвиняют в халатности. По данным прокуратуры, женщина работала заместителем начальника районного отдела судебных приставов с 2017 по 2019 годы. Из-за своей невнимательности на основании подложных удостоверений обвиняемая возбудила исполнительные производства в отношении юридических лиц, тогда как должна была провести проверку документов на выявление признаков подделки, незаконного вывода и