Владимирцам на заметку: ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации...

Владимирцам на заметку: ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации автоОСАГО может стать необязательным при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Госдумы по транспорту. 25 июня такой законопроект депутатов «Единой России» рассмотрят в окончательном третьем чтении.Необходимость инициативы авторы объясняют тем, что, зарегистрировав транспортное средство, его владелец может длительное время им не пользоваться.Предложение поддерживают во всех фракциях Госдумы. При этом в Союзе автостраховщиков считают, что должен появиться другой механизм контроля за водителями. Например, с помощью видеокамер.Закон должен будет вступить в силу со следующего (2025-го) года. Такая поправка по срокам была внесена в новую редакцию документа ко второму чтению, которое прошло в Госдуме на прошлой неделе.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений