Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию о том, что актер Федор Добронравов уволился из-за обиды на руководство. Сообщалось, что звезде сериала Сваты урезали гонорар.

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг информациюо том, что актер Федор Добронравов уволился из-за обиды наруководство. Сообщалось, что звезде сериала "Сваты" урезали гонорар.Накануне заведующая труппой БрониславаЧунихина рассказала журналистам, что руководство организации просило Федора Добронравова отказаться от сторонних проектов. Подстраиваться под жесткийграфик звезды сериала "Сваты" было тяжело.Взамен работодатель якобы предложил ежемесячный гонорар в миллион рублей. Артист отказался, и театр решил оплачивать знаменитости только фактически отработанные дни. Новыеусловия обидели актера, и он уволился.По словам художественного руководителя Театра сатиры АлександраШирвиндта, информация не соответствуетдействительности. "Это глупости!" – эмоционально сказал режиссер.Ширвиндт подчеркнул, что Добронравов получал достойноевознаграждение за труд. Сумму режиссер посоветовал уточнить у самогоактера. Дескать, об уровне зарплаты в театре знают только артисты исотрудники бухгалтерии.22 Мар 2019 в 9:58 PDTХудрук театра на Триумфальной площади отметил, что звезда может вернуться на прежнее место работы. Ширвиндт иДобронравов поддерживают связь. 20 июля знаменитости встречались для беседы.