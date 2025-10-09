Утром 9 октября владимирцы неожиданно могли оказаться не там, где планировали. На Большой Московской улице произошло возгорание на электропроводах. По этой причине на час было прервано

Утром 9 октября владимирцы неожиданно могли оказаться не там, где планировали. На Большой Московской улице произошло возгорание на электропроводах. По этой причине на час было прервано троллейбусное движение. Маршруты, проходящие через центр города, временно перенаправили по улицам Мира, Горького и проспекту Строителей. Мимо Золотых ворот мог проехать не весь общественный транспорт. Юлия Жирякова, начальник управления