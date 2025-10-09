По поводу красавиц и уродин, древняя легенда.
Жил на свете отважный и благородный рыцарь. Как все отважные рыцари, посвящал он себя сражениям и приключениям. И вот, как это частенько бывает, если посвящаеш себя сражениям и приключениям, попал он в крупные неприятности. И, скрываясь от этих неприятностей в глухом лесу, вышел он к одинокой избушке, где и решил укрыться от неприятностей. На стук ему открыла безобразная ведьма. В ответ на его просьбу об укрытии она сказала, что спрячет его, если он пообещает на ней жениться.
Рыцарь был действительно отважен и благороден и когда опасность миновала, повел ведьму к алтарю. И вот у алтаря ведьма и говорит:
- О рыцарь, за то, что ты сдержал свое слово, тебе дается выбор. Я могу быть красавицей днем и уродливо
еще анекдот!