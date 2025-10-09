Во Владимире сотрудники УМВД России совместно с администрацией города и представителями Центрального банка посетили компьютерные клубы, пообщались с молодежью и рассказали о новых

Во Владимире сотрудники УМВД России совместно с администрацией города и представителями Центрального банка посетили компьютерные клубы, пообщались с молодежью и рассказали о новых мошеннических схемах. Анастасия Манькова, старший участковый уполномоченный УМВД России по г. Владимиру майор полиции Мы прошли в игровые клубы, поговорили с посетителями данных клубов, провели разъяснительные беседы о том, как необходимо вести