Злоумышленница под предлогом осуществления звонка похитила телефон у местного жителя.

В отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратился местный житель с заявлением о хищении принадлежащего ему мобильного телефона путем обмана.Полицейские установили, что неизвестная у подъезда дома по улице Растопчина города Владимира под предлогом осуществления звонка завладела сотовым телефоном, принадлежащим местному жителю. С места происшествия злоумышленница скрылась. Сумма причиненного материального ущерба составила 9 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса мероприятий: просмотра записей с камер видеонаблюдения, отработке лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей, сотрудники полиции установили сходство подозреваемой с 20-летней жительницей города Владимира, которая состоит на профилактическом учете, как лицо ранее судимое. Однако предполагаемая злоумышленница скрывалась от стражей порядка. Во время очередного рейда по местам ее возможного пребывания, фигурантка была задержана. В содеянном она созналась.Полицейские выяснили, что телефон подозреваемая продала своему знакомому, который не догадывался, что покупает похищенное имущество. В настоящее время телефон изъят и возвращен владельцу.Следователем СУ ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».