На Большой Московской во Владимире появились лежачие полицейские. Искусственные неровности дорожники установили на переходе у Центра ИЗО. Так власти города решили обезопасить аварийную

На Большой Московской во Владимире появились лежачие полицейские. Искусственные неровности дорожники установили на переходе у Центра ИЗО. Так власти города решили обезопасить аварийную “зебру”, на которой с достаточной регулярностью сбивали людей. Изначально в мэрии хотели сделать приподнятый пешеходник, как в Коммунаре, но госавтоинспекторы посоветовали этого не делать и ограничиться обычными лежачими полицейскими. Напомним, на минувшей